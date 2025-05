Drei Systeme: Das bringt Wirtz den Bayern

Seit Monaten bemühen sich die Verantwortlichen des FC Bayern um die Verpflichtung von Florian Wirtz. Aktuell scheinen Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und die altgedienten Aufsichtsratsmitglieder Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß dem Ziel sehr nah zu sein.

Um den Ausnahmekönner von Bayer Leverkusen loszueisen, muss der deutsche Rekordmeister tief in die Tasche greifen. 100 bis 150 Millionen Euro werden womöglich fällig. Dementsprechend hoch dürften dann auch die Erwartungen an den Neuzugang sein, der die ohnehin schon stark besetzte Bayern-Offensive noch ein Level nach oben hieven soll.

Doch welche neuen Möglichkeiten wird Wirtz der Mannschaft und Trainer Vincent Kompany bieten? Muss der Belgier für Wirtz das Rad neu erfinden oder passt der Dribbler jetzt schon ideal zur Spielweise der Bayern? FT beleuchtet drei mögliche Systeme mit Wirtz.

4-2-3-1

Alles beim Alten. Kompany könnte Wirtz ohne Probleme in sein präferiertes 4-2-3-1 einbauen. Dass Wirtz auch über die Außenposition kommen kann, hat er in Leverkusen und in der Nationalmannschaft bewiesen. Die beste Position ist das für ihn aber nicht. Zentral würde er sich jedoch mit Jamal Musiala um einen Startplatz streiten.

Für Kompany wird die größte Aufgabe sein, Wirtz und Musiala gemeinsam so zu positionieren, dass beide ihr volles Leistungsvermögen ausschöpfen. Davon könnten mittelfristig auch die DFB-Elf und Julian Nagelsmann profitieren. Der Bundestrainer muss ebenfalls stets dafür sorgen, dass beide Künstler gut ins Spiel eingebunden werden.

4-3-2-1

Dass Michael Olise – insbesondere nach seiner phänomenalen Debütsaison im Bayern-Trikot – eigentlich gesetzt ist, dürfte klar sein. Dass weder Musiala noch Wirtz oder Olise alle Spiele und jede einzelne Minute machen können, ist ebenso logisch. Vielleicht setzt Kompany deshalb auch auf eine Doppelzehn hinter Kane und verschafft den zwei offensiven Mittelfeldspieler durch eine zusätzliche Absicherung im zentralen Mittelfeld mehr Freiraum.

Gerade wenn Wirtz und Musiala etwas weniger Defensivarbeit verrichten müssen, könnten wichtige Körner für die Offensivbemühungen gespart werden. Sichern drei Sechser bzw. Achter hinter den Zauberfüßen ab, ermöglicht das Wirtz und Musiala zwischen den Linien für Anspielstationen zu sorgen und tief in der gegnerischen Hälfte aufzudrehen. Dann sind beide mit dem Ball am Fuß kaum zu stoppen.

3-4-2-1

Etwas experimentierfreudiger wäre die Variante mit einer Dreierkette und einem sehr aktiven linken Schienenspieler. Sollte sich Jonathan Tah seinem derzeitigen Teamkollegen anschließen und den Weg nach München einschlagen, wäre er prädestiniert dafür, die zentrale Position im Abwehrverbund einzunehmen. Dann wäre vor allem Davies auf der linken Außenbahn gefordert – eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschnitten ist.

Olise auf der anderen Seite würde sein Spiel naturgemäß deutlich offensiver interpretieren. Wirtz hätte so die Möglichkeit zentral neben Musiala aufzulaufen. Sollte der Gegner das Zentrum verdichten, könnten Wirtz und Musiala ihre technischen Fähigkeiten nutzen, um diese Situationen auf engstem Raum zu lösen.

Über außen hätten Davies mit seinem Tempo und Olise durch seine technischen Fähigkeiten alle Werkzeuge, um durchzubrechen oder einen zentralen Abwehrblock aufzulockern. Ganz vorne wartet dann auch noch Top-Torjäger Harry Kane darauf, über die beiden Außen oder mit Steckpässen von Wirtz und Musiala gefüttert zu werden.