RB und Geertruida denken an Abschied

Die Liaison zwischen Lutsharel Geertruida und RB Leipzig könnte schon in diesem Sommer ein Ende finden. Beide Seiten sind mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden und stehen einer Veränderung offen gegenüber, berichtet ‚Sky‘.

Der 24-jährige Niederländer wechselte erst vor Beginn der Spielzeit von Feyenoord Rotterdam zu den Sachsen. Rund 20 Millionen Euro Ablöse flossen in die Kasse der Niederländer. Durchgestartet ist der Defensiv-Allrounder in der Bundesliga aber nie. In der Rückrunde fand sich Geertruida öfters auf der Ersatzbank wieder.