Fàbregas-Nachfolge: Como blickt zu Real

Como 1907 bereitet sich auf den Abgang von Trainer Cesc Fàbregas vor, an dem Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der AC Mailand interessiert sind. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der italienische Aufsteiger als mögliche Nachfolger Davide Ancelotti und Álvaro Arbeloa auf dem Zettel hat. Beide stehen bis zum Sommer bei Real Madrid unter Vertrag.

Ancelotti, Sohn von Don Carlo, der zu Brasilien wechselt, will aus dem Schatten seines Vaters treten und ist auch bei Leipzig im Gespräch. Der Name Arbeloa ist bezogen auf die Nachfolge von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen bereits gefallen. Aktuell ist der 42-Jährige für die U19 der Königlichen zuständig. Como hofft auf einen ähnlichen Glücksgriff wie bei Fàbregas und will den spanischen Weg offenbar weitergehen.