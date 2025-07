Como schnappt sich Leipzig-Flirt

Como 1907 hat den Transfer von Jesús Rodríguez eingetütet. Der italienische Klub verkündet die Ankunft des 19-Jährigen von Betis Sevilla, der am Comer See einen Vertrag bis 2030 unterschreibt. Dem Vernehmen nach zahlt Como inklusive Boni rund 28 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler, der auch mit RB Leipzig in Verhandlungen stand.

Cheftrainer Cesc Fàbregas freut sich auf den Neuzugang: „Jesús ist genau der Spielertyp, den wir in Como brauchen – furchtlos, direkt und voller Energie. Er hat das natürliche Gespür, um Linien zu durchbrechen und Verteidiger zu überwinden. Wie bei allem hier geht es um mehr als nur Talent – es geht um Charakter. Wir bauen eine Familie auf, eine Mannschaft, die Druck macht, den Ball hält und nach vorne denkt. Jesús hat für sein junges Alter bereits Erfahrung auf höchstem Niveau und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten.“