Am Ende häuften sich die Negativerlebnisse unter Carlo Ancelotti. Der Italiener hatte bei seiner zweiten Amtszeit bei Real Madrid seit 2021 das Ruder in der Hand und schaffte es über drei Spielzeiten hinweg, die mit Topstars gespickte Truppe zu zwei spanischen Meisterschaften und zwei Titeln in der Champions League-Titeln zu führen.

Doch in dieser Saison agiert das Team des Welttrainers von 2024 oftmals zu pomadig, immer wieder leisten sich einige Stars Ausrutscher, auf dem Platz fand Ancelotti häufig keine Antworten mehr – besonders deutlich wurde das im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal. Die Konsequenz: Trotz eines bis 2026 laufenden Vertrages trennt sich der Hauptstadtklub vorzeitig von seinem Trainer.

Neuer Impuls für die Klub-WM

Wie der brasilianische Verband CBF mitteilt, wird Ancelotti noch vor der Klub-WM die Seleção am 26. Mai übernehmen und damit für Xabi Alonso den Weg freimachen. Der Noch-Übungsleiter der Werkself hat seinen Abschied bereits offiziell verkündet und könnte durchaus schon Mitte Juni bei den Madrilenen an der Seitenlinie stehen.

Nutznießer ist der brasilianische Verband, der über Monate um die Gunst von Ancelotti gebuhlt hatte. Das offizielle Statement von Real Madrid zur Vertragsauflösung steht noch aus.