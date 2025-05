Mainz: Henriksen in die Premier League?

Bo Henriksen hat offenbar Begehrlichkeiten in England geweckt. Wie ‚Bold‘ berichtet, zeigt Leeds United ernsthaftes Interesse an dem Dänen. Demnach soll es in den vergangenen Wochen bereits Kontakt zwischen den Peacocks und Henriksen gegeben haben. Wie konkret dieser ist, vermochte das Blatt allerdings nicht zu sagen. In einer SMS gegenüber ‚Bold‘ verweigerte Henriksen einen Kommentar zu dieser Meldung.

Leeds ist gerade erst in die Premier league aufgestiegen. Aktuell steht dort noch Daniel Farke an der Seitenlinie, dessen Historie im englischen Oberhaus ist aber ausbaufähig, weswegen es Gerüchte um einen Trainerwechsel gibt.