Nächster Klub steigt in Tah-Poker ein

Die Zukunft von Jonathan Tah ist weiter unklar, die Wechseloptionen für den deutschen Nationalspieler werden jedoch immer zahlreicher. Wie die ‚Sun‘ berichtet, will sich auch Newcastle United dem Rennen um den 29-Jährigen anschließen.

Das Hauptziel der Magpies soll demzufolge weiterhin Marc Guéhi (24) von Crystal Palace sein. Dieser kostet aber mindestens 80 Millionen Euro. Tah ist im Sommer ablösefrei. Der Abwehrchef hatte vor kurzem öffentlich erklärt, dass er Bayer Leverkusen am Ende der Spielzeit nach zehn Jahren im Klub mit Ablauf seines Vertrags verlassen wird.

Newcastle wiederum hat ehrgeizige Ziele: Trainer Eddie Howe verkündete unlängst, dass der Klub in diesem Sommer eine Mannschaft aufbauen will, die um Titel mitspielen kann. Besonders in der Defensive herrscht dabei aktuell Verbesserungsbedarf.

Barça-Wechsel wohl unmöglich

Tah liebäugelt bereits seit Jahren mit einem Wechsel in die Premier League, obwohl sein eigentliches Ziel in diesem Sommer der FC Barcelona sein soll. Dieser kann sich einen Transfer des 35-fachen deutschen Nationalspielers aufgrund der anhaltenden finanziellen Verfehlungen und Problemen mit Spielerregistrierungen dem Vernehmen nach jedoch nicht leisten.

Berichten aus Spanien zufolge möchte Xabi Alonso, der allem Anschein nach neuer Trainer von Real Madrid wird, seinen Abwehrchef mit zu den Königlichen nehmen. Auch der FC Bayern wird immer wieder mit einem Transfer von Tah in Verbindung gebracht. Zuletzt gesellten sich Inter Mailand und Manchester United zu den Interessenten.