Nächstes Abwehrtalent: Bayer verpflichtet Faye

Nach Tim Oermann (21), der vom VfL Bochum kommt, und Axel Tape (17/Paris St. Germain) lotst der Vizemeister einen weiteren Abwehr-Youngster an den Rhein. Wie Leverkusen offiziell bekanntgibt, wechselt Abdoulaye Faye von BK Häcken zu Bayer 04. Die Ablöse beträgt knapp drei Millionen Euro. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030, soll aber unmittelbar verliehen werden.

„Mit Abdoulaye Faye haben wir einen äußerst talentierten Abwehrspieler für uns gewonnen. Seine Verpflichtung ist ein Transfer mit Weitblick, Abdoulaye ist ein Versprechen für die Zukunft von Bayer 04 Leverkusen“, unterstreicht Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Laut Direktor Fußball Kim Falkenberg „bringt Abdoulaye Faye alles mit, um ein starker Spieler unserer Werkself zu werden. Er ist ein sehr guter Fußballer, hat eine hervorragende Spieleröffnung und Passqualität“.

Faye selbst sagt über seinen perspektivischen Wechsel zum Werksklub: „Leverkusen bietet mir eine großartige Chance, die ich unbedingt nutzen möchte. Ich werde nun alles dafür tun, um mich langfristig bei Bayer 04 zu empfehlen“, so Faye. „Das ist ein europäischer Spitzenklub – das Leverkusener Trikot zu tragen, wird mich jeden Tag antreiben.“

Im Werben um den 1,91 Meter großen Innenverteidiger setzte sich Bayer unter anderem gegen die AS Saint-Étienne und die PSV Eindhoven durch. Der Linksfuß gilt als großes Talent, hat bisher aber noch nicht viel Spielpraxis im Profibereich vorzuweisen.

Für Häcken lief der Senegalese in der aktuell laufenden Saison bisher in zwölf Pflichtspielen auf. In der vorherigen Spielzeit war Faye an Örgryte in der schwedischen zweiten Liga verliehen.