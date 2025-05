Atlético tütet wichtige Verlängerung ein

Atlético Madrid hat eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt und das Arbeitspapier von Pablo Barrios ausgedehnt. Wie ‚Relevo‘ berichtet, wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers bis 2030 verlängert. Der bisherige Kontrakt des 21-Jährigen lief bis 2028.

Barrios war 2017 von Stadtrivale Real Madrid in die Jugendakademie der Rojiblancos gekommen und ist seit mittlerweile zwei Jahren fester Bestandteil des Profikaders. In dieser Saison gehört der gebürtige Madrilene zum Stammpersonal im Mittelfeldzentrum und bestritt 38 Spiele in allen Wettbewerben, in denen ihm ein Tor und drei Vorlagen gelangen. Im vergangenen November feierte Barrios sein Debüt für die spanische A-Nationalmannschaft. Auch dem FC Bayern wurde in der Vergangenheit bereits Interesse am Rechtsfuß nachgesagt.