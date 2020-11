BVB - Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund

Gesetzt den Fall, dass Mats Hummels rechtzeitig fit wird, ist die Viererkette in Stein gemeißelt. Interessant wird dagegen die Besetzung des Mittelfelds. Axel Witsel hat wohl die besten Karten, um den Platz an seiner Seite duellieren sich der dynamische Jude Bellingham, der spielstarke Mahmoud Dahoud sowie der zweikampfstarke Thomas Delaney. Für Emre Can käme ein Comeback zu früh.

In der Offensive dürften Jadon Sancho und Marco Reus nach ihrer Pause in Brügge (3:0) wieder hinter Erling Haaland starten. Vakant ist noch der Platz auf der linken Offensivposition. Für Thorgan Hazard spricht die Erfahrung, für Giovanni Reyna die Unbekümmertheit. Auch wenn der 17-Jährige zuletzt in ein kleines Leistungsloch fiel. Julian Brandt hat nur Außenseiterchancen.

FC Bayern

Hansi Flick dürfte auf Bewährtes setzten. Ein kleines Fragezeichen steht hinter Rechtsverteidiger Benjamin Pavard, der in Salzburg (6:2) alles andere als eine gute Figur abgab (FT-Note 5). Pavards französischer Landsmann und Neuzugang Bouna Sarr machte es nach seiner Einwechslung besser und scharrt nun mit den Hufen.

Im Mittelfeld steht Leon Goretzka wieder zur Verfügung. „Wir rechnen voll mit ihm“, unterstrich Flick bereits. Corentin Tolisso muss im Vergleich zum Salzburg-Spiel wohl weichen. Derweil empfahl sich in Österreich auch Leroy Sané mit einem wunderschönen Tor für die Startelf. Der 45-Millionen-Mann könnte das Startelf-Mandat von Kingsley Coman erhalten.