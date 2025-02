Villarreal bindet Comesaña

Der FC Villarreal hat den Vertrag mit Santi Comesaña verlängert. Wie das Gelbe U-Boot bekanntgibt, unterschreibt der Mittelfeldspieler ein neues Arbeitspapier bis 2028.

Der 28-Jährige war im Sommer 2023 von Rayo Vallecano zu Villarreal gekommen. In der laufenden Spielzeit kam Comesaña in wettbewerbsübergreifend 23 Spielen zum Einsatz, in den meisten davon stand er in der Startelf.