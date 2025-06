Neuer Trainer bei Osasuna

CA Osasuna hat einen neuen Übungsleiter verpflichtet. Wie der La Liga-Klub offiziell vermeldet, unterschreibt Alessio Lisci einen Zweijahresvertrag und folgt auf Vicente Moreno. Lisci kommt vom Zweitligisten CD Mirandés, wo der 39-Jährige in 91 Spielen einen Punkteschnitt von 1,47 erzielte. Erst am vergangenen Samstag verpasste Lisci mit Mirandés nach Verlängerung gegen Real Oviedo knapp den Aufstieg in die La Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotzdem geht es für den Italiener nun in Spaniens höchste Spielklasse: Osasuna beendete die vergangene Saison auf Rang neun und schrammte nur knapp an der Europa-Qualifikation vorbei. Lisci soll die erfolgreiche Entwicklung der Nordspanier fortsetzen.