Ajax-Benfica: Bayern-Flirt Gravenberch unauffällig – BVB-Kandidat Mazraoui mit Topleistung

Schaut man sich in der Welt des Fußballs um, lassen sich kaum talentiertere Mittelfeldspieler als Ryan Gravenberch lokalisieren. Dies ist auch dem FC Bayern nicht entgangen, der sich zunehmend als Favorit für einen möglichen Transfer im Sommer herauskristallisiert. Das heutige Champions League-Achtelfinalhinspiel gegen Benfica Lissabon, das 2:2 endete, haben die Münchner wohl genau verfolgt.

Wenig läuft über Gravenberchs Seite

In der ersten Halbzeit war nicht viel zu sehen vom Youngster. Ins vertikale Kombinationsspiel, das zumeist über die starke rechte Seite von Noussair Mazraoui sowie Anthony lief, war Gravenberch auf der halblinken Achterposition wenig eingebunden. In der 38. Minute deutete der 1,90-Meter große Mann dann aber an, warum er so begehrt ist.

Mit einer Finte ließ er zunächst Adel Taarabt aussteigen und setzte nach Siebenmeilenstiefeln in Richtung des gegnerischen Sechzehners Dusan Tadic in Szene – letztlich blieb die Aktion aber ohne Ertrag. Trotz seiner Körpergröße bewegt sich Gravenberch geschmeidig und verfügt über eine hohe Geschwindigkeit: Er vereint alle Attribute eines modernen Box-to-Box-Mittelfeldspielers.

Defizite offenbarte Gravenberch im Spiel gegen den Ball. Trotz seiner Lauffreude fehlte dem Rechtsfuß zuweilen die Griffigkeit und Aggressivität, die beispielsweise Bayerns Führungsspieler Josua Kimmich auszeichnet.

Zweite Halbzeit

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts partizipierte Gravenberch zunächst etwas besser am Kombinationsgeschehen – maßgeblichen Einfluss nahm er bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute aber nicht mehr. Nach Ajax starker erster Halbzeit dominierte Benfica die zweite und erzielte nach dem 1:2-Pausenstand den hochverdienten 2:2-Ausgleich.

Mazraoui spielt sich in den Fokus

Gravenberchs Mannschaftskollege Mazraoui machte derweil mit einer starken Partie inklusive Assist und gefährlichen Offensivläufen auf sich aufmerksam. Borussia Dortmund bekundet Interesse am marokkanischen Nationalspieler und gilt als heißer Anwärter. Der 24-jährige Rechtsverteidiger reiht sich ebenso wie Gravenberch in den Pool an Talenten ein, die in der niederländischen Hauptstadt durchgestartet sind und nun das Interesse der europäischen Fußballelite wecken.

Bayern wird dran bleiben

In der heutigen Partie blieb Gravenberch im Gegensatz zu Mazraoui eher unauffällig. Sein Potenzial deutete er aber an. So werden die Münchner den Mittelfeldmotor genau im Auge behalten. Die von Ajax aufgerufenen 25 bis 30 Millionen Euro könnten sich mit Blick auf Gravenberchs immenses Potenzial als eine potenziell gut angelegte Investition erweisen.