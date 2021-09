Marsch: Erst jetzt bereit für Leipzig

Aufgrund der Sprachbarriere lehnte Jesse Marsch 2018 das Angebot, als Cheftrainer bei RB Leipzig zu arbeiten, ab. Im Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der US-Amerikaner: „Dadurch, dass ich nun besser Deutsch spreche, die europäische Fußballkultur kennengelernt habe, mit Salzburg Erfolg hatte und in der Champions League gespielt habe, ist die Basis besser, um einen Champions League-Verein aus der Bundesliga zu repräsentieren und erfolgreich zu trainieren.“

2018 machte Marsch seine ersten Schritte in Europa als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei RB Leipzig. Nach zwei Jahren bei RB Salzburg ist er nun Cheftrainer der Sachsen. „Wäre ich direkt aus den USA zu einem Bundesligisten gekommen und es hätte ein paar schlechte Ergebnisse gegeben, hätten alle gesagt: Ist ja klar, das ist ein amerikanischer Trainer, der versteht nichts davon, wie Fußball in Europa funktioniert“, so der 47-Jährige.