Gladbacher Abschiedskandidaten: Virkus gibt nicht auf

Roland Virkus hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die auslaufenden Verträge mit Stürmer Marcus Thuram und Linksverteidiger Ramy Bensebaini zu verlängern. Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor sagt gegenüber ‚Sky‘: „Wir sind mit den Spielern in Gesprächen.“

Virkus könne „jetzt nicht sagen, ob diese Spieler nach dem Winter oder in der kommenden Saison noch hier spielen werden. Wir arbeiten daran, sie hier zu behalten, aber das liegt nicht alleine in meiner Hand.“ Es sei möglich, „dass es im Winter Veränderungen geben wird, es kann aber auch genauso gut sein, dass es keine gibt.“

Besser als bei den heiß begehrten Thuram und Bensebaini stehen die Chancen dem Vernehmen nach bei Torhüter Yann Sommer. Mittelfeldspieler Christopher Kramer soll zudem kurz vor der Verlängerung stehen, auch bei Kapitän Lars Stindl sieht es gut aus.

Was wird aus Netz?

Offen ist unterdessen die kurzfristige Zukunft von Linksverteidiger Luca Netz, der selbst eine Leihe im Winter ins Gespräch brachte. Virkus meint: „Luca leidet momentan etwas darunter, dass Bensebaini eine überragende Saison spielt. Luca ist U21-Nationalspieler und wir würden ihn sehr gerne behalten.“

Virkus ist sich „sicher, dass er in der Rückrunde auf seine Einsätze kommen wird, weil der Junge Qualität hat. Das hat er schon oft genug nachgewiesen. Jetzt heißt es für ihn, auch mal Geduld zu haben. Jeder Spieler hat in seiner Karriere auch mal Phasen, in denen es nicht so läuft.“