Gute Nachrichten für Jovic | Der andere Clásico

Jovic erlöst Milan

Es kam in den vergangenen Jahren nicht oft vor, dass Luka Jovic mit Lob überhäuft wurde. Am heutigen Sonntag gehören die Schlagzeilen aber dem serbischen Stürmer. Denn beim gestrigen 3:1 des AC Mailand über Frosinone Calcio war Jovic der Spieler des Spiels, erzielte ein Tor und legte einen Treffer auf. „Der Teufel lebt“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ in Anlehnung an den italienischen Spitznamen der Rossoneri (Il Diavolo) und zeigt einen jubelnden Jovic. „Jovic erlöst Milan“, schreibt der ‚Quotidiano Sportivo‘.

Stunde der Wahrheit

Der Viertplatzierte FC Barcelona empfängt heute Abend (21 Uhr) den Tabellendritten Atlético Madrid zum Topspiel des La Liga-Spieltags: Thema Nummer eins für die katalanischen Sportzeitungen. Die ‚Sport‘ nennt das Duell der beiden Klubs „den anderen Clásico“. Die ‚Mundo Deportivo‘ stilisiert die Partie zur „Stunde der Wahrheit“ für die Blaugrana hoch. „Barça testet sein Niveau und seinen Charakter gegen einen aufstrebenden Titelanwärter“, so das in Barcelona ansässige Blatt.

