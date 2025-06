Elversberg: Heißer Kandidat auf Steffen-Nachfolge

Bei der SV Elversberg gibt es einen weiteren Kandidaten mit Zweitligaerfahrung, der das Erbe von Erfolgscoach Horst Steffen antreten könnte. Wie die ‚Saarbrücker Zeitung‘ berichtet und die ‚Bild‘ bestätigt, ist Robert Klauß ein „heißer Kandidat“ bei der SVE. Der 40-Jährige betreute bis Ende April noch den österreichischen Erstligisten Rapid Wien. Die zweite Liga kennt Klauß noch als Coach des 1. FC Nürnberg ganz genau.

Neben dem Ex-Nürnberger werden beim Tabellendritten der abgelaufenen Zweitligasaison auch die Namen von Heiko Vogel (vereinslos) sowie Christian Titz (1. FC Magdeburg) diskutiert. Grundsätzlich will sich Elversberg mit der Trainersuche nicht allzu lange Zeit lassen. Angesichts des großen Umbruchs in der Mannschaft mit bereits acht feststehenden Abgängen wollen die Saarländer so früh wie möglich die Kaderplanung mit dem neuen Coach angehen.