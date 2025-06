Hoffenheim bindet und verleiht Conté

Bambasé Conté bleibt der TSG Hoffenheim erhalten. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 21-jährige Linksaußen seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Im gleichen Zug wird der gebürtige Saarbrückener an die SV Elversberg verliehen. Schon die abgelaufene Saison verbrachte Conté auf Leihbasis in der zweiten Liga. Im Trikot des Karlsruher SC gelangen ihm zwei Tore und sechs Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 29 Einsätzen.