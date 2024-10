Henderson mit Wechselverbot

Francesco Farioli, Cheftrainer des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam, schließt einen Wechsel von Jordan Henderson (34) im kommenden Transferfenster aus. Im Interview mit Gianluca Di Marzio erläutert der 35-jährige Italiener, dass er den englischen Mittelfeldspieler, der zuletzt mit den Glasgow Rangers in Verbindung gebracht wurde, über den Winter hinaus in Amsterdam halten will.

Dabei ist für Farioli besonders Hendersons Erfahrung von großer Bedeutung: „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler mit großer Qualität und Führungsstärke. Nachdem er seine Mannschaft als Kapitän zum Sieg in der Champions League geführt hat, glaube ich, dass er die Essenz einer Siegermentalität und einer starken Arbeitsmoral effektiv vermitteln kann.“ Im Rahmen eines Events in Italien erklärte Farioli außerdem: „Es gibt zahlreiche wertvolle Möglichkeiten, wie er einen wesentlichen Beitrag zu einer jungen Mannschaft wie unserer leisten kann.“ Bisher lief Henderson in fünf Liga-Partien auf, zuletzt kam er jedoch zweimal nicht über zwei Kurzeinsätze hinaus.