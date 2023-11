SV Werder: Opitz schwer verletzt

Den SV Werder Bremen erreichen in der Länderspielpause schlechte Nachrichten. Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, hat sich Youngster Leon Opitz (18) im heutigen Testspiel gegen Hansa Rostock (1:2) einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Demzufolge wird der linke Mittelfeldspieler „wochenlang ausfallen“.

„Das ist bitter für ihn und für uns. Das möchte man bei einem Testspiel nicht haben“, sagte Cheftrainer Ole Werner im Anschluss an die Partie. In der laufenden Spielzeit kam Opitz vermehrt für die A-Junioren zum Einsatz, stand allerdings auch schon zweimal für die Profis in der Bundesliga auf dem Feld.