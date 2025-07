Zweitteuerster Einkauf: Werder verpflichtet Mbangula

Nach der Leihe von Verteidiger Maximilian Wöber (27/Leeds United) hat der SV Werder Bremen nun die erste Verstärkung für den Offensivbereich unter Dach und Fach gebracht. Der Bundesligist bedient sich bei einem großen europäischen Klub und greift dabei tiefer in die Tasche.

Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, wechselt Samuel Mbangula von Juventus Turin an die Weser. Werder zahlt für den Flügelstürmer dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro plus Boni. Zur Vertragslaufzeit macht der Nordklub wie gewohnt keine Angaben, Berichten zufolge unterschreibt der 21-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Cheftrainer Horst Steffen freut sich auf den Offensivmann: „Samuel bringt eine gute Geschwindigkeit mit. Er ist fußballerisch und taktisch sehr gut ausgebildet, kann in der Offensive mehrere Positionen spielen und unser Spiel dadurch flexibler machen. Es gilt ihn jetzt so schnell wie möglich ins Team zu integrieren. Daher passt es sehr gut, dass er direkt hierher ins Zillertal gekommen ist.“

Mbangula selbst erklärt: „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer haben mich von Werder und dem Plan, der hier verfolgt wird, überzeugt. Ich freue mich darauf, meine Teamkollegen jetzt im Trainingslager kennenzulernen und hoffe, dass ich meine Qualitäten sofort einbringen kann.“

Der belgische U21-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison für Juve vier Tore und fünf Vorlagen in 32 Partien beisteuerte, steigt zum zweitteuersten Einkauf der Bremer Vereinsgeschichte auf. Lediglich für Mittelfeldspieler Davy Klaassen (32), der 2018 für 13,5 Millionen Euro vom FC Everton kam, wurde eine höhere Ablöse auf den Tisch gelegt. Mit Mbangulas Verpflichtung gelingt Werder ein Transfer mit Symbolwirkung.