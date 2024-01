Neuer BVB-Vertrag: Brunners Vater äußert sich

Bei Borussia Dortmund dauern die Vertragsgespräche mit Nachwuchsstürmer Paris Brunner (17) an. „Es ist noch nichts entschieden“, sagt Vater und Berater Norbert Brunner gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘, „wir sind aktuell noch in Gesprächen mit Borussia Dortmund und besprechen die fußballerische Entwicklung, die Paris durch den BVB aufgezeigt wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es bleibt abzuwarten, ob die Vorstellungen von Spieler und Verein in Einklang zu bringen sind. Einerseits führte Brunner die deutsche U17-Nationalmannschaft mit starken Leistungen zum WM-Titel und überzeugte mit elf Toren in 14 Pflichtspielen für die Dortmunder U19. Andererseits stand der junge Torjäger bereits zweimal mit Eskapaden in den Schlagzeilen und absolvierte ein durchwachsenes Profi-Trainingslager im spanischen Marbella.