Überraschende Wende bei Barça-Leihgabe Dest

Außenverteidiger Sergiño Dest wird seine Zelte bei der PSV Eindhoven im Sommer doch wieder abbrechen. Laut ‚Eindhovens Dagblad‘ hat sich der niederländische Meister dazu entschieden, die Kaufoption für den 23-jährigen US-Amerikaner nicht zu ziehen. Entsprechend werde der Rechtsfuß im Anschluss an die Saison zu Stammverein FC Barcelona zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich ist man bei der PSV mehr als zufrieden mit den Leistungen des 33-fachen Nationalspielers. Deshalb deutete sich bis zuletzt an, dass Dest über die Leihe hinaus in den Niederlanden bleibt. Allerdings zog er sich vor kurzem einen Kreuzbandriss zu, weshalb Eindhoven von der kolportierten Kaufoption über zehn Millionen Euro nun nicht mehr Gebrauch machen möchte. An die Blaugrana ist Dest bis 2025 gebunden. Ein fester Transfer sei deshalb im kommenden Jahr denkbar, sollte die Reha gut verlaufen.