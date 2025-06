Paderborn bedient sich in Freiburg

Der SC Paderborn hat bereits seinen fünften Sommer-Transfer an Land gezogen. Wie der Klub offiziell vermeldet, wechselt Rechtsverteidiger Ruben Müller aus der Zweitvertretung des SC Freiburg zu den Ostwestfalen. Über die genaue Vertragslänge macht der Zweitligist keine Angaben.

Müller kam in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Südwest auf 32 Einsätze, in denen dem 19-Jährigen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. „Mit Ruben bekommen wir einen technisch versierten Verteidiger, der über hohes Entwicklungspotenzial verfügt. Seine Ballbesitz-orientierte Spielweise passt zur Philosophie des SCP07. Wir freuen uns, dass sich Ruben für den Paderborner Weg entschieden hat“, erklärt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.