Tottenham arbeitet an 80-Millionen-Transfer

Tottenham Hotspur arbeitet an einem Top-Transfer. Wie das britische ‚The Standard‘ berichtet, wollen die Spurs Eberechi Eze von Crystal Palace verpflichten. Der offensive Mittelfeldspieler besitzt bei Palace noch einen Vertrag bis 2027, der dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 80 Millionen Euro beinhaltet.

Für den neuen Cheftrainer Thomas Frank soll eine echte Statement-Verpflichtung her. Eze blickt auf eine herausragende Saison zurück: In 43 Pflichtspielen erzielte er 14 Tore, bereitete elf weitere vor und sicherte Palace den FA-Cup-Titel – im Finale markierte er den entscheidenden Treffer. Tottenham, das bereits im vergangenen Sommer Interesse am 26-Jährigen zeigte, lockt mit Champions League-Fußball und einem ambitionierten Projekt unter neuer Sportlicher Führung.