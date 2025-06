Schalke-Schock: Karaman fällt lange aus

Der FC Schalke 04 muss zum Start der Saisonvorbereitung eine Hiobsbotschaft verkraften. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, hat sich Kapitän Kenan Karaman beim Trainingsauftakt der Knappen am vergangenen Samstag eine Verletzung am Meniskus im linken Knie zugezogen. Die ‚Bild‘ geht von einer Ausfallzeit von mindestens sechs Wochen aus, ‚Sky‘ zufolge kann aber auch eine Operation beim 31-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

In dem Fall würde der Angreifer noch deutlich länger fehlen. Schalke droht somit ein monatelanges Fehlen von Karaman, der in der abgelaufenen Saison gemeinsam mit Mittelstürmer Moussa Sylla (25) mit 17 Torbeteiligungen Topscorer des Teams war. In der Schalker Mitteilung heißt es: „Über die bestmögliche Behandlungsmethode und das weitere Vorgehen werden sich Spieler und Verein kurzfristig gemeinsam abstimmen.“