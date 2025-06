Neuer Stürmer: Münster holt Vilhelmsson

Preußen Münster verstärkt den Angriff mit Oscar Vilhelmsson. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der Torjäger vom SV Darmstadt an die Hammer Straße. Zu Ablösemodalitäten oder Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit litt Vilhemsson etwas unter Ladehemmungen. Der schwedische U21-Nationalspieler erzielte lediglich einen Saisontreffer für Darmstadt, kam aber auch nur in zwölf Ligaspielen zum Einsatz. In Münster will Vilhemsson wieder in die Spur finden.