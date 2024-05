Ajax: Potter-Verhandlungen gescheitert

Der neue Cheftrainer bei Ajax Amsterdam wird nicht Graham Potter heißen. Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, konnten sich die Parteien nicht auf eine Zusammenarbeit verständigen. Am gestrigen Donnerstagabend habe der englische Übungsleiter ein Telefonat mit dem Technischen Direktor Alex Kroes geführt, in dem deutlich wurde, dass man in einigen Punkten nicht zusammenfindet.

Als Grund führt die Tageszeitung insbesondere die unterschiedlichen Vorstellungen mit Blick auf die Bezahlung an. Potters finanzielle Forderungen wären für Ajax nicht in Frage gekommen. Darüber hinaus hätte der frühere Chelsea-Coach gerne seine eigenen Mitarbeiter mitgebracht. Auch das sei für den Hauptstadtklub keine Option gewesen.