Demircan verlässt Bayern

Wie erwartet verlässt Emirhan Demircan den FC Bayern und schließt sich dem FC Utrecht an. Der 20-Jährige unterschreibt in den Niederlanden einen Vertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Da sein Arbeitspapier in München ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Auch andere Klubs buhlten lange um den türkischen U21-Nationalspieler, darunter auch der 1. FC Heidenheim, die TSG Hoffenheim, Besiktas und die Glasgow Rangers. Letztlich zieht es den Flügelspieler, der für die Zweitvertretung der Bayern zum Einsatz kam, in die Eredivisie.