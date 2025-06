40 Millionen: Calhanoglu vor Inter-Abflug?

Nach jeweils vier Jahren beim AC Mailand und bei Inter Mailand könnte Hakan Calhanoglus Zeit in Italien in diesem Sommer enden. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 31-jährige Mittelfeldspieler ein Thema in Saudi-Arabien und bei Galatasaray ist.

Der Klub aus Istanbul arbeitet dieser Tage bekanntlich an einer großen Transferoffensive. Leroy Sané (29) ist schon da, Leih-Torjäger Victor Osimhen (26/SSC Neapel) soll nach Möglichkeit bleiben und auch an Ilkay Gündogan (34/Manchester City) ist Gala dran.

Zwar sollen für Calhanoglu noch keine konkreten Angebote vorliegen, bei Inter sei man aber bereit, sich im Fall der Fälle mit solchen auseinanderzusetzen. Für 35 bis 40 Millionen Euro würde der Vizemeister die Freigabe erteilen, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘.

Vertraglich gebunden ist Calhanoglu bis 2027. Einen potenziellen Ersatz haben die Nerazzurri für den 97-fachen türkischen Nationalspieler auch schon im Visier: Lazio Roms Nicolò Rovella (23), der per 50-Millionen-Ausstiegsklausel zu haben wäre.