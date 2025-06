Bedient sich Mainz bei Juve?

Mainz 05 könnte auf der Suche nach einer Verstärkung für die Außenbahn bei Juventus Turin zuschlagen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, befassen sich die 05er mit Samuel Mbangula, der es zuletzt auch auf die Scoutinglisten von Bayer Leverkusen und RB Leipizig schaffte. Der 21-jährige Belgier überzeugte bei Juve streckenweise auf der linken Außenbahn und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 32 Pflichtspiele, vier Tore und fünf Vorlagen.

Allerdings verlor Mbangula im späteren Saisonverlauf seinen Platz in der Startformation und kam unter Trainer Igor Tudor seit dessen Amtsantritt im März kaum noch zum Einsatz. Die Alte Dame hat Mbangula dennoch ein Preisschild von 20 Millionen Euro verpasst. Vertraglich gebunden ist der Rechtsfuß noch bis 2028. Es bleibt abzuwarten, ob Juve die hohe Ablöseforderung aufrechterhalten kann. Schließlich ist der Preis für Mainzer Verhältnisse kaum zu stemmen. Rekordeinkauf der Rheinhessen ist Angreifer Benedict Hollerbach (24), der in diesem Sommer für zehn Millionen Euro von Union Berlin an den Bruchweg wechselt.