Galatasaray hat große Transferpläne für diesen Sommer. Das berichtet ‚Sky‘. Die Ankunft von Leroy Sané (29) vom FC Bayern am Bosporus soll demnach nur der erste von mehreren Statement-Transfers sein. Auch der Name Ilkay Gündogan (34/Manchester City) wird mit dem Istanbuler Klub in Verbindung gebracht. Laut dem Bezahlsender hat Gala den ehemaligen deutschen Nationalspieler definitiv im Visier, aktuell ist das Thema jedoch noch nicht heiß.

Eine höhere Priorität genießt derzeit Victor Osimhen. Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison von der SSC Neapel an Gala verliehen und überzeugte mit 45 Scorerpunkten in 41 Pflichtspielen auf ganzer Linie. Die Ausstiegsklausel für den Nigerianer ist mit 75 Millionen Euro für den türkischen Traditionsklub nicht zu stemmen. Ein alternatives Ablösemodell wird gesucht. Leihspieler Álvaro Morata (32/AC Mailand) hat keine Zukunft in Istanbul, Mauro Icardi (32) soll dagegen bleiben.