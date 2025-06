Zirkus beendet: Sané wechselt nach Istanbul

An Leroy Sané scheiden sich nicht nur bei den deutschen Fußballfans die Geister, auch beim FC Bayern sorgte der 29-Jährige für reichlich Wirbel. Erst hatte er vor mehreren Wochen einen unterschriftsreifen Vertrag im letzten Moment doch noch abgelehnt und Pini Zahavi als neuen Berater eingestellt.

Danach blieb der FC Bayern weiterhin interessiert daran, mit dem Flügelspieler weiterzumachen, kam beim Gehalt aber nur noch marginal entgegen. Zu wenig für Sané, der sein Glück nun in Istanbul sucht und zu Galatasaray wechselt. Dort unterschreibt der deutsche Nationalspieler einen Dreijahresvertrag, wird aber nach aktuellem Stand bis zum 30. Juni an der Klub-WM für den FC Bayern teilnehmen.

Nächste Pleite für Eberl

Bei den Cimbom erhält Sané künftig, wie der Klub offiziell mitteilt, neun Millionen Euro netto plus Boni von drei Millionen pro Saison und damit mehr als die zwölf Millionen brutto exklusive 3,5 Millionen an Boni, die er beim deutschen Rekordmeister als finales Angebot offeriert bekommen hatte.

Somit erleidet Max Eberl nach der Niederlage in der Causa Florian Wirtz (22) den nächsten schweren Rückschlag in der Kaderplanung. Vor fünf Jahren war der Linksfuß für 49 Millionen von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt und absolvierte insgesamt 220 Pflichtspiele (61 Tore, 55 Assists) für den FC Bayern.