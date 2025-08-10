Newcastle-Coach mit Klartext zu Isak

Eddie Howe hat nach eigener Aussage keine Entscheidungshoheit über einen Abgang von Alexander Isak (25) zum FC Liverpool. Nachdem die saudi-arabischen Besitzer von Newcastle United offenbar intern ein Wechselverbot ausgesprochen haben, zeigt sich der Trainer der Magpies auf einer Pressekonferenz am heutigen Sonntag unsicher, wie es mit dem schwedischen Angreifer weitergeht: „Er hat bei uns einen Vertrag, er ist unser Spieler. Der Klub trifft also die Entscheidung über seine Zukunft. Ich weiß nicht, wie diese ausfällt.“

Befragt nach seiner persönlichen Meinung, erklärte Howe: „Natürlich habe ich eine klare Präferenz, denn ich möchte die stärkste Mannschaft haben, die ich bekommen kann. Aber ich will auch Spieler, die wirklich für diesen Klub spielen wollen. Manche Spieler haben andere Möglichkeiten, Finanzen spielen oft eine große Rolle dabei. Ich denke nicht, dass Spieler gehen, weil ihnen die Stadt, unsere Arbeit oder der Klub nicht gefallen. Wir sind aber noch immer limitiert durch PSR (die englischen Financial Fairplay-Regeln, Anm. d. Red.). Das ist die Realität.“