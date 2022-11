FC Kopenhagen - BVB: Terzic setzt auf Rotation

Vor dem letzten Spieltag ist in der Gruppe G der Champions League bereits alles klar. Manchester City ist Platz eins nicht mehr zu nehmen. Borussia Dortmund wird an Rang zwei, der FC Kopenhagen Schlusslicht bleiben. Im Duell der beiden Teams am heutigen Mittwoch (21 Uhr) will der BVB dennoch einen Sieg einfahren.

Sein Ziel sei es, bis zur WM-Pause „alle vier Spiele zu gewinnen“, so Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz zur Partie. Zumal: „Dass es um viel Geld geht, ist uns bewusst.“ Denn mit einem Sieg in der Champions League fließen nicht nur drei Punkte, sondern auch 2,8 Millionen Euro auf das Konto des jeweiligen Klubs.

Dennoch wird erwartet, dass Terzic in der Kopenhagen-Partie einigen Stammkräften nach anstrengenden Wochen eine Pause gönnt. „Wir können uns sicherlich darauf freuen, den einen oder anderen Spieler, der in dieser Saison noch nicht so oft zum Einsatz kam, sehen zu dürfen“, so der 40-Jährige.

Reus weiter raus

Da für die Außenverteidiger-Positionen Raphaël Guerreiro, Marius Wolf, Tom Rothe und nach wie vor Thomas Meunier fehlen, könnte Felix Passlack zu seinem Startelf-Debüt in der laufenden Saison kommen. Offensiv müssen die Schwarz-Gelben derweil weiterhin ohne Marco Reus auskommen. Terzic ist sich aber sicher: „Egal, wer da morgen auf welcher Position spielt: Wenn wir alle bei 100 Prozent sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

So könnte der BVB spielen