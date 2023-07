Aubameyang nach Frankreich?

Pierre-Emerick Aubameyang darf sich offenbar über Avancen aus Frankreich freuen. Wie ‚Relevo‘ und ‚Sky Sports‘ unisono berichten, hat Olympique Marseille die Fühler nach dem Mittelstürmer ausgestreckt. Der französische Erstligist warte auf eine Rückmeldung des 34-Jährigen, um im Anschluss die Verhandlungen mit dem FC Chelsea aufzunehmen.

Dass sich die Wege von Aubameyang und den Blues trennen, gilt als offenes Geheimnis. Folglich taucht der ehemalige Dortmunder, vertraglich noch für ein Jahr an Chelsea gebunden, auch auf dem Radar der saudi-arabischen Klubs Al Ahli und Al Shabab auf. Bei Marseille allerdings würde der 74-fache gabunische Nationalspieler im europäischen Wettbewerb auflaufen, Hoffnungen bestehen sogar auf einen Platz in der Champions League: Als Tabellendritter der abgelaufenen Ligue 1-Saison muss OM noch an der Qualifikationsrunde teilnehmen.

