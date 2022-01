Arminia schnappt sich Bello

Bundesligist Arminia Bielefeld hat George Bello von Atlanta United unter Vertrag genommen. Der Linksverteidiger unterschreibt auf der Alm bis 2026. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von 1,6 Millionen Euro in die USA, zudem erhält der MLS-Klub 25 Prozent eines zukünftigen Transfererlöses.

Für Atlanta bestritt Bello insgesamt 59 Profispiele, im Trikot der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft lief der 20-Jährige seit seinem Debüt vor einem Jahr sechsmal auf. In Bielefeld folgt er auf Leihgabe Lennart Czyborra, der heute vorzeitig zum FC Genua zurückkehrte.

Bello freut sich auf die neue Herausforderung in Bielefeld und der Bundesliga: „Die letzten Stunden waren sehr aufregend. Durch meinen Wechsel zu Arminia geht für mich ein Traum in Erfüllung, denn ich wollte schon immer Fußball in Europa spielen. Ich bin froh und dankbar, dass Arminia mir diese Möglichkeit nun gibt.“

Trainer Frank Kramer sagt: „Mit George bekommen wir einen sehr schnellen und dynamischen Linksverteidiger mit ausgeprägtem Offensivdrang. Er ist ein guter Junge, der diese typisch US-amerikanische Euphorie mitbringt und etwas bewegen will.“