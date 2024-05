SV Werder: 10 Millionen für neuen Mittelfeldspieler?

Im Sommer 2018 machte Werder Bremen fast 14 Millionen Euro für Davy Klaassen locker – bis heute Ablöserekord der Grün-Weißen. Auf Platz zwei dieses Rankings könnte sich im Sommer der Däne Albert Groenbaek einordnen. Nach Informationen der Werder-nahen ‚DeichStube‘ steht der 22-jährige Mittelfeldspieler, als Achter und Zehner einsetzbar, auf der Bremer Sommer-Wunschliste.

Groenbaeks norwegischer Arbeitgeber FK Bodo/Glimt kann auf einen bis Ende 2028 gültigen Vertrag verweisen und soll stattliche zehn Millionen Euro für den U21-Nationalspieler aufrufen. Erschwerend komme das Interesse anderer Vereine hinzu, etwa vom türkischen Spitzenklub Galatasaray. Werder hat für Groenbaeks Verpflichtung also ein dickes Brett zu bohren.

Doch Beharrlichkeit könnte sich am Ende auszahlen, denn der Rechtsfuß hat im hohen Norden schon nachgewiesen, dass er das Zeug zu einem richtig guten Bundesligaspieler hat. Auffällig seine Torgefahr: In 79 Einsätzen für Bodo/Glimt kommt Groenbaek, der im Sommer 2022 für 3,3 Millionen Euro von Aarhus GF an den Polarkreis gewechselt war, auf 24 Tore und 14 Vorlagen. Acht Treffer und drei Vorlagen sind es in der laufenden Serie.