Medien: England-Duo heiß auf Brandt

Wettbewerbsübergreifend war Julian Brandt in der laufenden Saison in 16 Einsätzen an elf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, fünf Vorlagen) und bestätigt damit seine starken Leistungen aus der Vorsaison. Im April dieses Jahres verlängerte der 26-Jährige seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2026.

Dessen ungeachtet möchten sowohl der FC Arsenal als auch Newcastle United den Blondschopf unter Vertrag nehmen, berichtet der ‚Daily Mirror‘. Die Verlängerung an der Strobelallee habe dem Interesse der Premier League-Klubs keinen Abbruch getan.

Der BVB dürfte jedoch wenig Interesse daran haben, Brandt ziehen zu lassen. Der 45-fache Nationalspieler mausert sich beim Vizemeister immer mehr zum Führungsspieler und gehört zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Hinzu kommt, dass es momentan keine Anzeichen dafür gibt, dass der Rechtsfuß die Schwarz-Gelben verlassen möchte.