Juve will Ramsey-Vertrag auflösen

Juventus Turin arbeitet offenbar daran, den Vertrag mit Aaron Ramsey aufzulösen. Das berichtet das italienische Fachportal ‚calciomercato.com‘. Der walisische Mittelfeldspieler spielt unter Massimiliano Allegri so gut wie gar keine Rolle und kam in der laufenden Saison in fünf Einsätzen nur einmal länger als 20 Minuten zum Zug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der 30-Jährige in seinem bis 2023 laufenden Vertrag noch rund zehn Millionen Euro netto einstreicht, ist die Alte Dame bestrebt, Ramsey lieber früher als später von der Gehaltsliste zu bekommen. Die Trennung vom Sommerneuzugang von 2019 wäre allerdings mit einer saftigen Abfindung verbunden. Ein potenzieller Abnehmer im Wintertransferfenster ist aufgrund mangelnder Spielpraxis in den zurückliegenden Monaten als mögliche Alternative nicht in Sicht.