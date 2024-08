Freiburg: Sildillia-Ersatz aus der Bundesliga?

Der SC Freiburg könnte auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger in der Bundesliga fündig geworden sein. Denn laut der französischen Zeitung ‚L’Équipe‘ zeigen die Breisgauer Interesse an Linksverteidiger Anthony Caci vom FSV Mainz 05. Der 27-Jährige, der bei den 05ern noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, soll sich einen Transfer in den Breisgau durchaus vorstellen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Freiburg tritt Caci womöglich die Nachfolge des wechselwilligen Kiliann Sildillia (22) an. Olympique Marseille soll sich mit dem französischen Landsmann schon einig sein und ein zwölf Millionen Euro schweres Angebot unterbreitet haben. Diese Offerte lehnte Freiburg zunächst noch ab.

Lese-Tipp

Verwirrung um Gruda-Angebot

Caci kam vor zwei Jahren ablösefrei von Racing Straßburg nach Mainz und gehört im Team von Bo Henriksen zu den Stammkräften. In 66 Pflichtspieleinsätzen erzielte er vier Tore und gab sechs Vorlagen. Nun könnte ein Wechsel zum Ligarivalen anstehen.