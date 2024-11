Ronaldo-Transfer: Mourinho klärt auf

Von einer Einigung zwischen Fenerbahce und Cristiano Ronaldo (39/Al Nassr) war in der türkischen Boulevardpresse bereits die Rede. Den Traum, dass CR7 seine ruhmreiche Karriere in Istanbul ausklingen lässt, müssen sich die Fener-Fans nun aber schon wieder abschminken.

Auf einer Pressekonferenz stellte Trainer José Mourinho unmissverständlich klar: „Die Gerüchte über einen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Fenerbahce sind lächerlich.“ Mourinho hatte seinen portugiesischen Landsmann von 2010 bis 2013 bei Real Madrid gecoacht.

Eine Reunion auf beruflicher Ebene wird es nicht geben, mit einem Augenzwinkern meint The Special One aber: „Cristiano könnte nach Istanbul kommen, um zu essen, weil es genau auf halber Strecke zwischen Saudi-Arabien und Portugal liegt. Oder vielleicht kommt er, um seinen alten Freund José zu besuchen, wir können in meinem Hotel essen.“