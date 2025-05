Bedient sich Hertha bei einem Absteiger?

Hertha BSC schaut auf der Suche nach Verstärkung in Richtung SSV Ulm. Laut dem ‚kicker‘ beschäftigt sich die Alte Dame mit Aaron Keller. Allerdings soll der Flügelspieler auch den BSC Young Boys und den Grasshopper Club Zürich sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs aus Deutschland auf den Plan gerufen haben.

Bei den Spatzen war der seit heute 21-Jährige in der laufenden Spielzeit meist gesetzt. Trotz fünf Torbeteiligungen in 27 Spielen der 2. Bundesliga konnte er den Abstieg der Ulmer in die 3. Liga nicht verhindern. Sein Vertrag läuft 2026 aus.