Köln gibt Skhiri auf: Wer macht das Rennen?

Beim 1. FC Köln glauben sie nicht mehr daran, dass Ellyes Skhiri seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird. „Die sehe ich nicht“, sagt Geschäftsführer Sport Christian Keller in der ‚Kölnischen Rundschau‘ über die mögliche Hoffnung, doch noch das Ja-Wort zu erhalten.

Keller erläutert: „Wenn der Spieler sagt, dass er in einem entscheidenden Alter seiner Karriere probieren will, den nächsten Schritt zu gehen und regelmäßig international zu spielen, dann muss man das akzeptieren.“ Anreize, die der Tabellen-13. aus Köln vorerst nicht bieten kann.

Drei Interessenten bekannt

Wo geht es im Sommer also hin für den 27-jährigen Mittelfeldspieler? An interessanten Optionen dürfte es nicht mangeln. In den vergangen Monaten streckten bereits Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Olympique Lyon die Führer nach Skhiri aus.

Der Tunesier sagte zuletzt auf Nachfrage zur Eintracht: „Frankfurt spielt sehr gut dieses Jahr, sie spielen darum, die Champions League oder die Europa League zu erreichen. Frankfurt könnte ein gutes Projekt sein.“

Zunächst wolle sich Skhiri aber „auf mich und den Rest der Saison konzentrieren. Von meiner Seite gibt es nichts Konkretes.“ Wer das Rennen um den ablösefreien Rechtsfuß machen wird, bleibt also vorerst unbeantwortet.