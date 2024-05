Köln erkundigt sich nach Zweitliga-Trainer

Der 1. FC Köln schaut sich bereits nach einem potenziellen Nachfolger für Timo Schultz um. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat sich der stark abstiegsbedrohte Erstligist nach Christian Eichner erkundigt. Der 41-Jährige trainiert seit 2020 den Karlsruher SC und steht aktuell mit dem Klub in der zweiten Liga auf Rang fünf. Der Vertrag des gebürtigen Sinsheimers bei den Badenern läuft noch bis 2025, konkrete Gespräche über eine Verlängerung gab es bisher laut ‚Sport Bild‘ allerdings noch nicht.

Eichner ist ehemaliger FC-Profi und steht aufgrund der tollen Leistungen des KSC dem Vernehmen nach bei einigen Klubs aus dem In- und Ausland auf dem Zettel. In der Rückrundentabelle steht der Trainer mit seiner Mannschaft auf Platz eins. In Eichners Vertrag soll eine Ausstiegsklausel von rund einer Million Euro verankert sein, die sich nach der Ligazugehörigkeit des Interessenten richtet. Bei Köln verlängert sich der im Sommer auslaufende Vertrag von Schultz im Falle des Klassenerhalts automatisch um ein Jahr. Bei Abstieg müsste sich der FC um einen neuen Trainer bemühen.