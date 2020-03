Die FT-Topelf des 25. Spieltags

Die Ergebnisse im Überblick

- SC Paderborn - 1. FC Köln 1:2

- Bayer Leverkusen - Eintr. Frankfurt 4:0

- SC Freiburg - Union Berlin 3:1

- Hertha BSC - Werder Bremen 2:2

- FC Schalke 04- TSG Hoffenheim 1:1

- VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:0

- Bor. M'gladbach - Bor. Dortmund 1:2

- Bayern München - FC Augsburg 2:0

- FSV Mainz 05 - Düsseldorf 1:1

Spieler des Spieltags: Paulinho

Lange musste er auf sein Startelfdebüt für die Werkself warten, aber am Samstag gegen Eintracht Frankfurt war es dann soweit. Zum überzeugenden 4:0-Erfolg der Leverkusener steuerte der junge Brasilianer neben zwei eigenen Treffern noch die Vorlage zum 2:0 durch Karim Bellarabi bei. Nach diesem Auftritt wird Peter Bosz in naher Zukunft wohl nicht mehr an Paulinho vorbeikommen.

Die FT-Topelf