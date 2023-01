Ex-Lauterer Klich nach Washington

Mateusz Klich kehrt der Premier League den Rücken und wechselt in die amerikanische MLS. Wie US-Klub D.C. United offiziell verkündet, kommt der Mittelfeldspieler von Leeds United und unterschreibt einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Mit Leeds war Klich 2020 in die Premier League aufgestiegen und lief seither 81 Mal im englischen Oberhaus auf. Vergangene Woche absolvierte der 32-Jährige sein letztes Spiel für die Whites und wurde dabei unter Tränen von den Fans verabschiedet.

In der US-Hauptstadt wird der 41-fache polnische Nationalspieler künftig von Wayne Rooney trainiert. „Ich beobachte ihn, seit er Leeds zum Aufstieg in die Premier League verholfen hat. Sein Überblick, sein Passspiel und seine Torgefährlichkeit werden in dieser Saison eine große Bereicherung für uns sein“, freut sich der englische Superstar über den Neuzugang. Bundesliga-Fans dürften Klich noch aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg (2011-2013, 2014-2015) und dem 1. FC Kaiserslautern (2015-2016) kennen.

