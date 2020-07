Aue: Verstärkung aus Liga drei?

Der FC Erzgebirge Aue schaut sich offenbar in der dritten Liga nach Verstärkungen um – genauer gesagt beim Absteiger Chemnitzer FC. Wie das Onlineportal ‚Tag24.de‘ berichtet, will der Zweitligist Erik Tallig an Bord holen. Trotz des Chemnitzer Abstiegs in die Regionalliga würde bei einem Transfer eine Ablösezahlung fällig.

Tallig stammt aus der CFC-Jugend und ist in seiner Geburtsstadt noch bis zum kommenden Jahr vertraglich gebunden. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 20-jährige Spielgestalter auf 32 Einsätze. Sieben Tore und drei Vorlagen stehen zu Buche.