Schalke: Topp bestätigt Gespräche

Der FC Schalke 04 möchte den Vertrag mit Keke Topp verlängern. Der deutsche U20-Nationalstürmer befindet sich mit den Königsblauen bereits im Austausch, wie er der ‚WAZ‘ verrät: „Was ich sagen kann ist, dass die Gespräche angefangen haben. Aber wir sind ganz am Anfang, das wird sicher noch Zeit auf sich nehmen.“ Der gegenwärtige Kontrakt des Mittelstürmers läuft noch bis zum Sommer 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der aktuellen Saison hat sich der 20-Jährige Schritt für Schritt seinen Weg in die erste Elf der Schalker erarbeitet. In der Rückrunde lief Topp siebenmal in der Startformation auf. Insgesamt erzielte das bei den Fans beliebte Talent fünf Treffer in 23 Einsätzen und bereitete zwei weitere Tore vor. Die Anhänger der Königsblauen sind für den jungen Offensivspieler auch ein gewichtiges Argument, das für eine Verlängerung spräche: „Wenn die Fans meinen Namen rufen, ist das schon Gänsehaut. Von den Fans her ist Schalke der beste Verein in Deutschland.“