Gladbach: Klare Haltung zu Seoane

Borussia Mönchengladbach wird auch in die kommende Saison mit Chefcoach Gerardo Seoane gehen. Im Anschluss an die gestrige 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart stärkte Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus dem 45-jährigen Schweizer abermals den Rücken: „Es ist immer sehr, sehr einfach, alles auf den Trainer abzuwälzen. So einfach dürfen wir es uns nicht machen. Wir müssen auch mal ein bisschen Kontinuität in den Klub kriegen, das ist am wichtigsten. Dann müssen wir über ein paar Abläufe sprechen, vielleicht auch im Trainerteam, aber das hat Gerardo Seoane selbst schon gesagt.“

Mit nur 34 Punkten – die viertschlechteste Ausbeute in der 56. Bundesligasaison der Fohlen – beendete man die Spielzeit tabellarisch auf Rang 14. Seoane war vor der Saison als Nachfolger von Daniel Farke an den Niederrhein gekommen. Vertraglich ist der Übungsleiter bis 2026 an die Borussia gebunden. Sich frühzeitig von Seoane zu trennen, steht trotz anhaltender Kritik offenbar nicht zur Disposition.